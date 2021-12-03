SOCAR начала испытания нового мобильного водолазного комплекса

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) приступила к испытаниям нового мобильного водолазного комплекса (МВК).

«Строительство МВК осуществила компания «Unique Hydra» под контролем американской «American Bureau of Shipping». Протяженность МКВ составляет 200 метров, и он рассчитан на 14 акванавтов. Новый комплекс позволяет осуществлять непрерывные погружения водолазов», - говорится в сообщении SOCAR.

Новый МВК будет использоваться в основном на морском месторождении «Гюнешли».

Б.Рустамбеков