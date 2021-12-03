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ТЭК 03.12.2021 15:24

SOCAR начала испытания нового мобильного водолазного комплекса

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) приступила к испытаниям нового мобильного водолазного комплекса (МВК).

«Строительство МВК осуществила компания «Unique Hydra» под контролем американской «American Bureau of Shipping». Протяженность МКВ составляет 200 метров, и он рассчитан на 14 акванавтов. Новый комплекс позволяет осуществлять непрерывные погружения водолазов», - говорится в сообщении SOCAR.

Новый МВК будет использоваться в основном на морском месторождении «Гюнешли».

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, МВК, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]