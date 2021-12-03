Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" указывает на необходимость наращивать вакцинацию по всему миру, включая зоны вооруженных конфликтов, заявила руководитель антикризисной группы по COVID-19 в Международном Комитете Красного Креста (МККК) Эсперанса Мартинес.
"Несправедливое распределение вакцин касается нас всех. Появление варианта "омикрон" ясно показывает, насколько мы все уязвимы, когда значительная часть населения мира остается невакцинированной. Если мы хотим справиться с пандемией COVID-19, совершенно необходимо вакцинировать десятки миллионов людей, живущих в зонах конфликтов и в других труднодоступных районах", - подчеркнула Мартинес, которую цитирует в пятницу пресс-служба МККК.
"По оценкам МККК, в настоящее время более ста миллионов человек живут в районах, находящихся под постоянным или периодическим контролем негосударственных вооруженных групп, в результате чего население таких районов оказывается не затронутым вакцинационными кампаниями, которые проводят министерства здравоохранения", - сообщила представитель гуманитарной организации.
"Как нам получить туда доступ? Как не допустить того, чтобы эти люди остались неохваченными вакцинацией и, следовательно, уязвимыми для новых вариантов коронавируса? Для этого нужны решительные коллективные усилия в планетарном масштабе", - сказала Мартинес.
"Уровень вакцинации в странах, где происходят вооруженные конфликты, тревожно низок, - указала она. - В Эфиопии, Южном Судане и Йемене полностью вакцинировано около 1,2% населения. В Сомали этот показатель составляет 3,5%, в Сирии - 4%. Сравните это с общемировым показателем полностью вакцинированных - 43%".
"Стремительное распространение по миру варианта "Омикрон" показывает, как важно повысить уровень вакцинации повсеместно, чтобы снизить риск для работников здравоохранения и для населения, а также вероятность появления новых вызывающих озабоченность штаммов", - заявила представитель МККК.
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