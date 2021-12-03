Рост ВВП Белоруссии в 2022г составит не менее 2%

ВВП Белоруссии в 2022 году вырастет не менее, чем на 2%, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Прогнозирование сейчас - дело не очень благодарное. Именно понимая это, глава государства такую задачу и поставил (постараться сохранить текущий уровень в развитии экономики - ИФ). Но тем не менее для себя мы, естественно, планируем экономический рост на уровне не меньше 2%", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

В пятницу белорусский президент Александр Лукашенко провел совещание с правительством о перспективах социально-экономического развития Белоруссии.

"Президент несколько раз уточнил, что главная задача - сработать не хуже, чем в текущем году. То есть мы не ставим перед собой каких-то заоблачных задач. В первую очередь мы реалисты и понимаем, в каких условиях придется работать в следующем году", - прокомментировал Головченко.

По его словам, "санкционное давление, безусловно, будет оказывать влияние на экономику". Кроме того, он отметил негативное влияние пандемии. "Пандемическая тема не уходит из повестки. Это, естественно, накладывает отпечаток на работу мировой экономики. Опять страны вводят карантины, локдауны. Еще неизвестно, как будет развиваться эта ситуация", - сказал премьер-министр.

"Мы реалисты, понимаем, в каких условиях придется работать, но задачу роста для себя ставим. И, конечно, основным резервом роста будет внешний спрос", - добавил Головченко.

По данным Белстата, ВВП Белоруссии в январе-октябре вырос на 2,4%. В 2020 году бы зафиксирован экономический спад на 0,9% после роста на 1,2% в 2019 году. Минэкономики ожидает роста ВВП в этом году на 2,9%. По целевому прогнозу властей, в 2022 году предполагается рост на ВВП на 2,9%, бюджет формируется исходя из оценки роста на уровне 1%.

В октябре МВФ ухудшил оценку роста ВВП Белоруссии в 2022 году снижена до 0,5% с 0,8%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в базовом прогнозе ожидает замедления темпов экономического роста в Белоруссии в 2022 году до 0,7%, но не исключает и снижения ВВП из-за возможного усиления негативного влияния западных санкций.