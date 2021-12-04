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Дальнее зарубежье 04.12.2021 10:12

ООН запросила около $375 млн на помощь внутренним беженцам в Афганистане

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к мировому сообществу с призывом выделить $374,9 млн на оказание международной помощи внутренним беженцам в Афганистане, сообщается на сайте организации.

По оценкам ООН, в Афганистане насчитывается 3,5 млн внутренних беженцев, причем 700 тысяч стали беженцами в 2021 году.

Отмечается, что перемещенные лица нуждаются в теплой одежде, топливе для обогрева жилья, в теплом жилье как таковом, продуктах питания и медикаментах.

"С немыслимыми лишениями афганцы сталкиваются в условиях, когда температура начинает опускаться ниже нуля. Ожидается, что температура понизится до минус 25 градусов по Цельсию. А у многих перемещенных семей нет надлежащего жилья - самого главного, что необходимо в сильный мороз", - сообщается на сайте ООН.

По данным организации, гуманитарный кризис в Афганистане обостряется с каждым днем: около 23 млн человек (55% населения) страдают от острого недоедания, почти 9 млн из них столкнулись с угрозой голода.

С середины августа текущего года Управление Верховного комиссара ООН оказало помощь примерно 700 тыс. перемещенных лиц по всей стране, а сейчас пытается добиться большего охвата.

УВКБ доставляет помощь в Афганистан из соседних стран и с помощью воздушных гуманитарных рейсов. На следующую неделю запланировано пять рейсов самолетов с грузом УВКБ из Аммана.

Отмечается, что для поддержки афганцев в холодные зимние месяцы УВКБ запустило глобальную зимнюю кампанию по сбору средств. В целом на деятельность Управления в этой стране в 2022 году потребуется $374,9 млн США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]