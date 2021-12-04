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Регион 04.12.2021 12:22

Президент Эрдоган изменил бренд Турции на "Turkiye"

Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является "Türkiye" (Турция), сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованный в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

Также в говорится, что термин "Türkiye" наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда "Made in Turkey" экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye".

При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" и т.д., будет использоваться единый термин "Türkiye".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]