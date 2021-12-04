Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является "Türkiye" (Турция), сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованный в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

Также в говорится, что термин "Türkiye" наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда "Made in Turkey" экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye".

При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" и т.д., будет использоваться единый термин "Türkiye".