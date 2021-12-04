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Карабах 04.12.2021 14:12

Ереван сорвал встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Стокгольме - МИД Азербайджана

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме не состоялась по вине армянской стороны, заявили в МИД Азербайджана.

"2-3 декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на которой присутствовал министр иностранных дел Азербайджана. Накануне заседания сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести следующую встречу министров Азербайджана и Армении. Известно, что Азербайджан всегда выступал за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава МИД Азербайджана озвучивал позицию страны по нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период. Однако за несколько часов до встречи, назначенной на 3 декабря, армянская сторона организовала провокацию. В частности, была распространена информация о незаконном визите армянских парламентариев на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, в ответ на эту провокацию со стороны Армении азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме", - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Как видно, несмотря на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе", - подчеркнула Абдуллаева.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]