"Талибан": целью взрыва в Кабуле был губернатор Панджшера

Целью взрыва в Кабуле был губернатор провинции Панджшер, теперь он в безопасности, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на представителя силовых структур движения "Талибан".

"Целью взрыва сегодня утром в четвертом районе Кабула был губернатор Панджшера мавлави Кудратулла, он не пострадал", - сообщил агентству начальник службы безопасности провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани.

Перед этим местные СМИ сообщили, что на улице Пандж Пружа района Таймани взорвался автомобиль Land Cruiser, сработала прикрепленная к машине магнитная мина.

В свою очередь заместитель официального представителя талибов Ахмадулла Васик сообщил в Twitter, что взрыв на улице Пандж Пружа в четвертом административном районе Кабула был вызван подрывом придорожной мины, никто не пострадал.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла ответственность за взрыв.