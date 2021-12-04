"Талибан": целью взрыва в Кабуле был губернатор Панджшера

Целью взрыва в Кабуле был губернатор провинции Панджшер, теперь он в безопасности, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на представителя силовых структур движения "Талибан".
"Целью взрыва сегодня утром в четвертом районе Кабула был губернатор Панджшера мавлави Кудратулла, он не пострадал", - сообщил агентству начальник службы безопасности провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани.
Перед этим местные СМИ сообщили, что на улице Пандж Пружа района Таймани взорвался автомобиль Land Cruiser, сработала прикрепленная к машине магнитная мина.
В свою очередь заместитель официального представителя талибов Ахмадулла Васик сообщил в Twitter, что взрыв на улице Пандж Пружа в четвертом административном районе Кабула был вызван подрывом придорожной мины, никто не пострадал.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла ответственность за взрыв.
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