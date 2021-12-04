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Дальнее зарубежье 04.12.2021 14:25

"Талибан": целью взрыва в Кабуле был губернатор Панджшера

Целью взрыва в Кабуле был губернатор провинции Панджшер, теперь он в безопасности, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на представителя силовых структур движения "Талибан".

"Целью взрыва сегодня утром в четвертом районе Кабула был губернатор Панджшера мавлави Кудратулла, он не пострадал", - сообщил агентству начальник службы безопасности провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани.

Перед этим местные СМИ сообщили, что на улице Пандж Пружа района Таймани взорвался автомобиль Land Cruiser, сработала прикрепленная к машине магнитная мина.

В свою очередь заместитель официального представителя талибов Ахмадулла Васик сообщил в Twitter, что взрыв на улице Пандж Пружа в четвертом административном районе Кабула был вызван подрывом придорожной мины, никто не пострадал.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла ответственность за взрыв.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]