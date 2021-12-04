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Оборона 04.12.2021 14:37

В воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактические учения

В воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана состоялись тактические учения с боевой стрельбой, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"По сигналу "Тревога" личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения. В соответствии со сценарием учений личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов", - отмечается в сообщении.

Основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями.

Поставленные задачи были успешно выполнены.

Учения были организованы в соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]