Украинский вертолет нарушил границу во время учений - Госпогранкомитет Беларуси

Украинский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Беларуси во время учений, сообщил в субботу Госпогранкомитет Беларуси.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. По данному инциденту проинформирована украинская сторона", - добавили там.