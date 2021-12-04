Продукция ВПК Турции вносит важный вклад в обеспечение прочного мира в регионе – глава МИД

Продукция военно-промышленного комплекса Турции вносит важный вклад в обеспечение прочного мира в регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности-2021" в Анталье.

"Приобретение Польшей турецких БПЛА представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна-член НАТО и Евросоюза пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются нашей продукцией", - приводит слова Чавушоглу агентство "Анадолу".

Министр напомнил, что одной из целей развития ВПК Турции является минимизация зависимости от внешних факторов. До 80% нужд турецкого оборонного комплекса на сегодняшний день покрывается за счет отечественного производства, констатировал Чавушоглу.

"Турция вышла из разряда импортеров оборонной продукции. Мы уже не просто рынок, а производитель и экспортер высокотехнологичной продукции. Объем турецкого экспорта оборонной продукции бьет рекорды и уже приблизился к отметке в $2,8 млрд. Оборонная промышленность - это также важный фактор внешней политики», - сказал министр.

Глава дипломатии привлек внимание также к последним достижениям оборонных компаний Турции.

"Мы строим четыре корвета MILGEM для нужд ВМС Пакистана. Близится к концу процесс, касающийся экспорта ударных турецких вертолетов ATAK на Филиппины. Турецкая продукция хорошо зарекомендовала "на поле боя" как внутри стран, так и за рубежом, благодаря чему начал расти спрос на нее на зарубежных рынках", - сказал Чавушоглу.

По его словам, растет число стран, интересующихся закупкой беспилотников производства турецких компаний Baykar и TUSAŞ, которые доказали эффективность в зонах конфликтов.

"Турецкие БПЛА изменили всю глобальную стратегию ведения войн, создали новую парадигму в военной литературе", - сказал Чавушоглу.