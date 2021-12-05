Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме Ирана, сообщает издание Times of Israel.

Издание отмечает, что по данным израильских СМИ, Барнеа будет убеждать руководство США не заключать промежуточного соглашения с Тегераном, которое не предусматривало бы полного возвращения Ирана к полному соблюдению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместо этого директор "Моссада" будет добиваться международной поддержки жестких санкций против Тегерана.

По информации СМИ, Барнеа также подчеркнет, что если сделки с Ираном и удастся добиться, Израиль не будет считать себя связанным ее положениями и продолжит противодействовать ядерной активности Тегерана. Кроме того, как ожидается, шеф израильской разведки представит американской стороне новую информацию по иранской ядерной программе.

Позднее США также должен будет посетить глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, причем в центре внимания его переговоров также, по всей видимости, будет Иран.

Ранее на этой неделе Барнеа заявлял, что характер развития ядерной программы Ирана явственно свидетельствует о том, что Тегеран пытается разработать атомное оружие. Он также обещал, что Иран никогда не получит ядерное оружие.