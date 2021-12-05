Рижский аэропорт возобновил работу в обычном режиме

Работа взлетно-посадочной полосы в Рижском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений пропускной способности, сообщила представитель аэропорта Илзе Сална.
Полеты осуществляются согласно расписанию.
"Минувшие пара дней были трудными как для пассажиров, так и для авиакомпаний и сотрудников аэропорта, которым руководство аэропорта благодарно за самоотверженный труд в течение нескольких суток по восстановлению безопасной эксплуатации аэродрома после сильной метели", - сказала в свою очередь председатель правления аэропорта Лайла Одиня.
В пятницу из-за сильного снегопада в аэропорту Риги самолет AirBaltic, прилетевший из Стокгольма, съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Никто не пострадал. В самолете находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Из-за сильного снегопада аэропорт Риги был закрыт в пятницу вечером и возобновил работу рано утром в субботу. В субботу утром аэропорт работал с ограничениями пропускной способности, в течение всего дня продолжались интенсивные работы по ликвидации последствий стихии и доставке пассажиров к месту назначения, говорилось в сообщении аэропорта для прессы.
Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении
Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, взамен получил карты минных полей на освобожденных территориях
В воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактические учения
Томпсон: Китай развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США
Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть
Запуск ракеты Atlas V со спутниками в интересах Пентагона и NASA перенесен из-за технических проблем
Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог