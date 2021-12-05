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Дальнее зарубежье 05.12.2021 16:02

Рижский аэропорт возобновил работу в обычном режиме

Работа взлетно-посадочной полосы в Рижском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений пропускной способности, сообщила представитель аэропорта Илзе Сална.

Полеты осуществляются согласно расписанию.

"Минувшие пара дней были трудными как для пассажиров, так и для авиакомпаний и сотрудников аэропорта, которым руководство аэропорта благодарно за самоотверженный труд в течение нескольких суток по восстановлению безопасной эксплуатации аэродрома после сильной метели", - сказала в свою очередь председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

В пятницу из-за сильного снегопада в аэропорту Риги самолет AirBaltic, прилетевший из Стокгольма, съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Никто не пострадал. В самолете находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Из-за сильного снегопада аэропорт Риги был закрыт в пятницу вечером и возобновил работу рано утром в субботу. В субботу утром аэропорт работал с ограничениями пропускной способности, в течение всего дня продолжались интенсивные работы по ликвидации последствий стихии и доставке пассажиров к месту назначения, говорилось в сообщении аэропорта для прессы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]