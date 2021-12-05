Иран не откажется от требований по отмене санкций – Кани

Старший "переговорщик" Ирана по ядерной программе Али Багери Кани подтвердил четкую позицию Тегерана в отношении отмены санкций США против иранского народа и заявил, что Исламская Республика не откажется от своих требований в этом направлении, сообщает агентство IRNA со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.
"Исламская Республика Иран не откажется от своих требований о возобновлении ядерной сделки 2015 года и отмене санкций", - сказал Кани.
По его словам, "учитывая, что именно США вышли из Соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД - ИФ) в 2018 году, Вашингтон должен сделать первый шаг".
Высокопоставленный дипломат ИРИ также заявил, что предложения, сделанные Тегераном ядерной "пятерке" в рамках венского переговорного процесса, документированы и логичны, и поэтому могут стать основой для переговоров.
В ходе переговоров Иран представил свои планы в виде двух предложенных текстов, один по отмене санкций, другой - по ядерному вопросу. Эти предложения являются основой для переговоров, и другая сторона должна предоставить задокументированный ответ на предложения иранской группы, отмечает IRNA.
Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении
Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, взамен получил карты минных полей на освобожденных территориях
В воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактические учения
Томпсон: Китай развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США
Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть
Запуск ракеты Atlas V со спутниками в интересах Пентагона и NASA перенесен из-за технических проблем
Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог