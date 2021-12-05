Иран не откажется от требований по отмене санкций – Кани

Старший "переговорщик" Ирана по ядерной программе Али Багери Кани подтвердил четкую позицию Тегерана в отношении отмены санкций США против иранского народа и заявил, что Исламская Республика не откажется от своих требований в этом направлении, сообщает агентство IRNA со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

"Исламская Республика Иран не откажется от своих требований о возобновлении ядерной сделки 2015 года и отмене санкций", - сказал Кани.

По его словам, "учитывая, что именно США вышли из Соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД - ИФ) в 2018 году, Вашингтон должен сделать первый шаг".

Высокопоставленный дипломат ИРИ также заявил, что предложения, сделанные Тегераном ядерной "пятерке" в рамках венского переговорного процесса, документированы и логичны, и поэтому могут стать основой для переговоров.

В ходе переговоров Иран представил свои планы в виде двух предложенных текстов, один по отмене санкций, другой - по ядерному вопросу. Эти предложения являются основой для переговоров, и другая сторона должна предоставить задокументированный ответ на предложения иранской группы, отмечает IRNA.