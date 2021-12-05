Эрдоган совершит визит в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6-7 декабря совершит официальный визит в Катар, где примет участие в 7-м заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.
Визит состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.
Заседание комитета пройдет в Дохе под председательством аль-Тани с участием глав уполномоченных ведомств. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.
Наряду с вопросами двусторонней повестки лидеры проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.
"Ожидается, что заседание комитета внесет вклад в развитие отношений (Турции и Катара - ИФ)", - отмечает агентство.
По итогам встречи будет подписан ряд соглашений и меморандумов.
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