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Регион 05.12.2021 18:05

Эрдоган совершит визит в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6-7 декабря совершит официальный визит в Катар, где примет участие в 7-м заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Визит состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Заседание комитета пройдет в Дохе под председательством аль-Тани с участием глав уполномоченных ведомств. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Наряду с вопросами двусторонней повестки лидеры проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.

"Ожидается, что заседание комитета внесет вклад в развитие отношений (Турции и Катара - ИФ)", - отмечает агентство.

По итогам встречи будет подписан ряд соглашений и меморандумов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]