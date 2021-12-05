В Средиземном море завершились масштабные учения НАТО POLARIS 21

Учения POLARIS 21 шести стран-членов НАТО завершились в районе Средиземного моря, став стали одними из наиболее масштабных военно-морских маневров в истории, сообщает в воскресенье издание The Guardian.
В учениях участвовали военные Франции, Великобритании, США, Италии, Испании и Греции - 6 тыс. человек и 24 корабля. При этом Париж задействовал почти половину французского флота, включая авианосец Charles de Gaulle, а также сухопутные и воздушные подразделения.
Участники маневров разбились на два лагеря и участвовали в интенсивной шестидневной имитации боев, за которыми наблюдали с борта французского авианосца. В частности, военные в течение 24 часов действовали в условиях "тумана войны" - при имитации отсутствия спутниковой связи. Также две эскадрильи истребителей перехватывали друг друга в условиях, приближенных к боевым, и отрабатывали миссию по спасению катапультировавшегося пилота, оказавшегося на вражеской территории.
Также всех членов экипажа попросили отключать мобильные телефоны, чтобы избежать слежки, отмечает The Guardian.
По окончании маневров адмирал Пьер Вандье заявил морякам и журналистам на борту Charles de Gaulle, что за последние 20 лет в ходе конфликтов в Сирии, Ираке и Ливии можно было наблюдать, как флот был вовлечен в сухопутные конфликты.
"Сегодня (при рассмотрении - ИФ) ситуации на морях есть или будут проблемы от подводных лодок, кибератак, атак из космоса или непосредственно морской войны. Наша задача - осмыслить эти факторы на оперативном уровне", - сказал он.
Он отметил, что основными угрозами являются стремительное расширение ВМС Китая в Тихом Океане, а также еще одной страны в Средиземном море, которую адмирал называть не стал.
"Сегодня мы видим рост флотов в два или три раза сильнее, чем было. Мы стали свидетелями утроения размера китайского флота за 10 лет, так что теперь он превосходит флот США", - сказал Вандье.
По его словам, быстрое перевооружение в мире создает беспорядок, поэтому нельзя терять время и нельзя "быть захваченным врасплох".
The Guardian в свою очередь отмечает, что несмотря на напряженность между Лондоном и Парижем, возникшую из-за заключения трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS с участием США, Британии и Австралии, британо-французские связи с области обороны остаются крепкими. Так, единственный офицер ВМС Британии, бывший на борту Charles de Gaulle во время POLARIS 21, капитан 3-го ранга Дункан Аббот заявил, что он не наблюдал какой-либо напряженности после заключения AUKUS.
В июне Charles de Gaull и британский авианосец Queen Elizabeth принимали участия в маневрах Exercise Gallic Strike в западной части Средиземного моря, показав возможность ВМС двух стран работать вместе, добавляет The Guardian.
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