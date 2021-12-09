Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана направит около 1 млн манатов на создание центральной системы безопасности операций.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО "Mobilex" подписано соответствующее соглашение. Работы будут выполнятся на основании потребностей ООО "AzInTelecom" в рамках проекта "Правительственное облако".

Сумма контракта - 999,46 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков