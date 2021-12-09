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Инфраструктура и тендеры 09.12.2021 10:39

МЦРТ Азербайджана направит около 1 млн манатов на создание центральной системы безопасности операций

Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана направит около 1 млн манатов на создание центральной системы безопасности операций.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО "Mobilex" подписано соответствующее соглашение. Работы будут выполнятся на основании потребностей ООО "AzInTelecom" в рамках проекта "Правительственное облако".

Сумма контракта - 999,46 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЦРТ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]