Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%, среднегодовая - ускорилась до 6,2%

В Азербайджане в ноябре 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5% против инфляции в октябре на уровне 1,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,9%, на непродовольственные товары - на 0,5%, услуги подорожали на 1,6%», - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в ноябре 2021 года инфляция по сравнению с ноябрем 2020 года составила 11,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец ноября 2021 года составила 6,2% (на конец октября 2021 года - 5,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец ноября составила 7,4%, по непродовольственным товарам - 4,8%, услугам – 5,4%.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 6% против 2,8% в 2020 году.

По оценкам Центробанка, в 2021 году среднегодовая инфляция составит 6,2-6,5%

Р.Ахмедов