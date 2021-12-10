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Макроэкономика 10.12.2021 12:36

Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%, среднегодовая - ускорилась до 6,2%

В Азербайджане в ноябре 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5% против инфляции в октябре на уровне 1,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,9%, на непродовольственные товары - на 0,5%, услуги подорожали на 1,6%», - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в ноябре 2021 года инфляция по сравнению с ноябрем 2020 года составила 11,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец ноября 2021 года составила 6,2% (на конец октября 2021 года - 5,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец ноября составила 7,4%, по непродовольственным товарам - 4,8%, услугам – 5,4%.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 6% против 2,8% в 2020 году.

По оценкам Центробанка, в 2021 году среднегодовая инфляция составит 6,2-6,5%

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]