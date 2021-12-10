Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%, среднегодовая - ускорилась до 6,2%

В Азербайджане в ноябре 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5% против инфляции в октябре на уровне 1,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в ноябре составила 1,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,9%, на непродовольственные товары - на 0,5%, услуги подорожали на 1,6%», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в ноябре 2021 года инфляция по сравнению с ноябрем 2020 года составила 11,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец ноября 2021 года составила 6,2% (на конец октября 2021 года - 5,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец ноября составила 7,4%, по непродовольственным товарам - 4,8%, услугам – 5,4%.
Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 6% против 2,8% в 2020 году.
По оценкам Центробанка, в 2021 году среднегодовая инфляция составит 6,2-6,5%
Р.Ахмедов
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