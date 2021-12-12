Азербайджан планирует строительство в Ханкенди железной дороги

Азербайджан планирует строительство в городе Ханкенди железной дороги, заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.
"После завершения процесса реконструкции железной дороги из Барды в Агдам планируется строительство железнодорожной линии и в Ханкенди", - сказал Гурбанов в воскресенье журналистам.
Он также отметил, что в планах есть реализация аналогичного проекта в Шуше.
"Проектирование осуществляется. Не могу сказать, когда начнется строительство. К работам можно будет приступить после принятия соответствующего решения", - сказал глава АЖД.
Р.Ахмедов, А.Салаева
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