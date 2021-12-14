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СНГ 14.12.2021 22:00

Талибы заверили Туркменистан в готовности Афганистана возобновить совместные проекты в энергетике и транспорте

Заместитель министра иностранных дел Туркмении Вепа Хаджиев встретился на границе с Афганистаном с заместителем министра иностранных движения "Талибан" Шер Мухаммадом Аббасом Станекзаем.

Как сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи, "Станекзай заявил, что отношения между Афганистаном и Туркменистаном всегда были дружескими, и что афганское правительство готово начать работу над ТАПИ, ТАП и железнодорожными проектами".

"Вепа Хаджиев приветствовал улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, добавив, что новые события могут способствовать развитию торговли и транзита между двумя странами", - отметил Балхи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]