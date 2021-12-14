Талибы заверили Туркменистан в готовности Афганистана возобновить совместные проекты в энергетике и транспорте

Заместитель министра иностранных дел Туркмении Вепа Хаджиев встретился на границе с Афганистаном с заместителем министра иностранных движения "Талибан" Шер Мухаммадом Аббасом Станекзаем.

Как сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи, "Станекзай заявил, что отношения между Афганистаном и Туркменистаном всегда были дружескими, и что афганское правительство готово начать работу над ТАПИ, ТАП и железнодорожными проектами".

"Вепа Хаджиев приветствовал улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, добавив, что новые события могут способствовать развитию торговли и транзита между двумя странами", - отметил Балхи.