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СНГ 15.12.2021 18:41

Зеленский пригласил Алиева посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Киев с официальным визитом.

"Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину", - сказал Зеленский в ходе встречи с Алиевым в Брюсселе, сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

Украинский лидер выразил надежду, что у президента Азербайджана будет возможность приехать в Киев.

"Я надеялся, что вы приедете в нашу страну по случаю 30-й годовщины независимости Украины, но я также понимаю, что ситуация в мире из-за COVID-19 тяжелая. Однако 30-летие независимости отмечается весь год - с августа (2021 года – ИФ) по август следующего года. Поэтому я надеюсь, что у вас будет возможность приехать в Украину, мы с нетерпением ждем вашего визита", - сказал Зеленский.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]