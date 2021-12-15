Зеленский пригласил Алиева посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Киев с официальным визитом.

"Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину", - сказал Зеленский в ходе встречи с Алиевым в Брюсселе, сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

Украинский лидер выразил надежду, что у президента Азербайджана будет возможность приехать в Киев.

"Я надеялся, что вы приедете в нашу страну по случаю 30-й годовщины независимости Украины, но я также понимаю, что ситуация в мире из-за COVID-19 тяжелая. Однако 30-летие независимости отмечается весь год - с августа (2021 года – ИФ) по август следующего года. Поэтому я надеюсь, что у вас будет возможность приехать в Украину, мы с нетерпением ждем вашего визита", - сказал Зеленский.

А.Салаева