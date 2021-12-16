Зангезурский коридор является точкой пересечения транспортных маршрутов «Север-Юг» и «Восток-Запад» - Джаббаров

Зангезурский коридор представляет важное транспортно-логическое значение для региона, так как является точкой пересечений других крупных транспортных маршрутов – «Север-Юг» и «Восток-Запад», заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В последние два десятилетия Азербайджан осуществил большие инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру. Как государственные, так и частные инвестиции вкладываются в различные транспортно-логистические маршруты, в частности «Восток-Запад» и обратно, «Север-Юг» и обратно. В этом отношении Зангезурский коридор играет большую роль, поскольку эта та точка, где мы видим пересечение, как маршрута «Север-Юг», так и маршрута «Восток-Запад», - сказал Джаббаров в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

По его словам, такое значение Зангезурского коридора обусловлено несколькими причинами. «В частности, мы говорим о восстановлении той инфраструктуры, которая существовала, в том числе во времена СССР. Точка входа и точка пересечения железных дорог Ирана и Азербайджана находилась в Нахчыване, в частности в Джульфе. Кроме этого, с учетом того, что сегодня, даже в условиях отсутствия прямого железнодорожного сообщения, объем торговли по маршруту «Север-Юг» и обратно проходит через Азербайджан, то экономически новый коридор представляет возможности для выхода с отдельных провинций Ирана, Турции, а также других региональных стран, к существующей транспортной инфраструктуре», - отметил он.

Министр добавил, что Азербайджан расширяет торгово-экономические отношения, наращивает ненефтяной экспорт, который вырос на 44% за 11 месяцев 2021 года.

По его словам, это связано, в том числе с вступлением (с 1 марта 2021 года – ИФ) в силу соглашения «О преференциальной торговле» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому номенклатура азербайджанских товаров, поставляемых на турецкий рынок существенно увеличилась. «Достаточно внушительный рост объема ненефтяного экспорта связан с тем, что ряд азербайджанских товаров теперь попадает на турецкий рынок с нулевой либо минимальной таможенной пошлиной. Поэтому наличие транспортных коммуникаций между Нахчываном и основной частью Азербайджана приведет соответственно к более активному выходу нахчыванских товаров на те рынки, где они сегодня мало представлены. В основном товары из Нахчывана сегодня экспортируются в направлении Турции и Ирана. Новый транспортный коридор дает также возможность для более легкого выхода нахчыванских товаров, в частности, на черноморские порты, и представляет дополнительные возможности для экспорта в Турцию», - подчеркнул он.

Джаббаров отметил, что открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе выгодно не только трем странам региона, но и большим соседним странам – РФ, Турции, Ирану. «И в этом отношении потенциал, который закладывается для взаимного торгового оборота стран региона, для более тесной интеграции региональных экономик, безусловно, не может быть переоценен. Транспортно-логистическая система региона, особенно климатические условия в зимние месяцы, ярко сказываются на динамике экспорта, а также номенклатуре этих товаров в настоящий период. Поэтому дальнейшее развитие железнодорожных систем, а также автомобильных дорог, является естественным продолжением того процесса экономического развития, а с другой – экономической интеграции стран региона, которая происходит естественным образом и продиктована экономическими причинами», - сказал министр.

По его словам, учитывая все эти факторы, «мы ожидаем большого эффекта в плане повышения экспортной составляющей, в плане повышения конкурентоспособности товаров, которые производятся в Азербайджане, а также, еще раз хочу подчеркнуть, транзита, поскольку интересы стран региона пересекаются в этой точке».

Джаббаров считает, что наличие нового транспортного коридора, в целом, увеличит объемы грузоперевозок во всех этих направлениях.

Министр также коснулся экономического восстановления освобожденных территорий Азербайджана. «В целом мы ожидаем, что по результатам работ по восстановлению освобожденных территорий будут созданы десятки тысяч рабочих мест, новые сферы промышленности. Мы прогнозируем рост горнорудной промышленности, сельского хозяйства, сельхозпереработки, безусловно внутреннего и внешнего туризма. Ну а транспортно-логистический сектор, станет одним из якорей, вокруг которого будет строиться экономика освобожденных регионов.

Э.Шафиев