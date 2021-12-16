В феврале 2022г в Баку пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-Венгрия

В феврале 2022 года в Баку пройдет 8-ое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии (МПК).

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился в Баку с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надьем.

«В феврале 2022 года в Баку пройдет 8-ое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии. В рамках заседания МПК также планируется проведение азербайджано-венгерского бизнес-форума», - сказал Бабаев.

В свою очередь Надь отметил о наличии большого потенциала по развитию сотрудничества и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере АПК.

В ходе встречи также было отмечено, что на 2022 год запланировано проведение 2-го заседания азербайджано-венгерской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Б.Рустамбеков