В КНДР отмечают 10 лет пребывания у власти Ким Чен Ына

Жители Северной Кореи в пятницу отмечают десятилетие со дня, когда Ким Чен Ын взял на себя руководство страной, а также вспоминают его отца Ким Чен Ира, который умер 17 декабря 2011 года, сообщает Associated Press.

Ким Чен Ын в сопровождении других официальных лиц КНДР принял участие в траурной церемонии в Кымсусанском мемориальном дворце, где покоится тело Ким Чен Ира и основателя КНДР Ким Ир Сена. Ким Чен Ын был на церемонии в черном кожаном пальто и стоял под красным знаменем с портретом его отца, но не выступил с речью.

Государственное северокорейское телевидение показало кадры, на которых запечатлены граждане в момент минуты молчания перед портретами и памятниками Ким Чен Ира.

Ким Чен Ир - взял руководство Северной Кореей в 1994 году после смерти отца: основателя КНДР Ким Ир Сена и правил ею на протяжении 17 лет до момента своей смерти. Ему было 69 лет. Затем власть в возрасте 27 лет получил его младший сын Ким Чен Ын.