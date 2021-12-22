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Дальнее зарубежье 22.12.2021 14:05

В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 возросла на 53% - ВОЗ

В Африке заболеваемость коронавирусом COVID-19 увеличилась на 53% по сравнению с предыдущей неделей, что стало максимальным подобным показателем за неделю в мире, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, с 13 по 19 декабря также на 12% выросло число случаев заражения в странах, омываемых западной частью Тихого океана. В остальных регионах заболеваемость упала или практически не изменилась. Уровень общемировой заболеваемости COVID-19 остался таким же, как на предыдущей недели.

Всего за неделю было зафиксировано почти 45 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру, причем за неделю прирост летальных исходов сократился на 9%. Рост смертности был зафиксирован только в Африке - на 15%. В регионе Северной и Южной Америк был зафиксирован значительный спад уровня смертности - на 15%. Во всех остальных регионах прирост летальных исходов изменился незначительно или остался прежним.

Также в мире за неделю выявлены свыше 4,1 млн новых случаев инфицирования.

За весь период пандемии в мире выявили более 273 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей от последствий заболевания, добавили в ВОЗ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]