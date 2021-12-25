Алиев рассказал Лукашенко о ситуации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал о ситуации в Карабахе, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

"Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу о ситуации на территории Карабаха и ходе восстановления этих земель. Также главы государств обсудили весь комплекс белорусско-азербайджанских отношений и договорились о продолжении разговора на предстоящем (28 декабря неформальном - ИФ) саммите (глав государств-участников СНГ - ИФ) в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Лукашенко поздравил Алиева с 60-летним юбилеем и поблагодарил за дружескую поддержку на саммите Восточного партнерства.

А.Салаева