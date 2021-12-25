Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Турции.

"Главы МИД обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении.

А.Салаева