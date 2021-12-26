Почти 6 тыс. авиарейсов отменили в мире за последние дни из-за коронавируса

Авиакомпании по всему миру отменили в общей сложности около 5,9 тыс. авиарейсов начиная с 24 декабря из-за распространения COVID-19, сообщает в воскресенье итальянский телеканал TGcom24.
В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, отмечает телеканал со ссылкой на данные портала Flightaware.
Основной причиной такого положения вещей стала новая волна коронавируса COVID-19, в частности, штамма "омикрон". Из-за этого многочисленные пилоты, члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний оказались на самоизоляции. Не во всех случаях компании смогли найти им замену, что и приводило к отмене вылетов.
При этом ожидается, что в понедельник авиакомпании ожидают дальнейшие отмены рейсов.
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