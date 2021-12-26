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Транспорт и связь 26.12.2021 14:23

Почти 6 тыс. авиарейсов отменили в мире за последние дни из-за коронавируса

Авиакомпании по всему миру отменили в общей сложности около 5,9 тыс. авиарейсов начиная с 24 декабря из-за распространения COVID-19, сообщает в воскресенье итальянский телеканал TGcom24.

В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, отмечает телеканал со ссылкой на данные портала Flightaware.

Основной причиной такого положения вещей стала новая волна коронавируса COVID-19, в частности, штамма "омикрон". Из-за этого многочисленные пилоты, члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний оказались на самоизоляции. Не во всех случаях компании смогли найти им замену, что и приводило к отмене вылетов.

При этом ожидается, что в понедельник авиакомпании ожидают дальнейшие отмены рейсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]