Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

На этапе рассмотрения проекта закона в мажилисе (нижней палате парламента) предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса и оставить возможность применения этого вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

Однако в середине ноября президент Токаев заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.

В этой связи законом предусматривается исключить смертную казнь полностью. Кроме того, исключаются из санкции особенной части Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни.

Документом также вводится запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни. Исключительную меру наказания им заменят лишением свободы.

В законе "О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни" исключается ранее сделанная оговорка Республикой Казахстан о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера в военное время.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. В 2020 году Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, но с оговоркой, которая предусматривала применение казни "в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера".