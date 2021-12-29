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Транспорт и связь 29.12.2021 22:41

"Шереметьево" закрывает терминал F на реконструкцию

Аэропорт "Шереметьево" с 30 декабря закрывает терминал F на реконструкцию.

"С 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", - говорится на сайте аэропорта.

Ранее в декабре "Шереметьево" объявило конкурс на реконструкцию своего самого старого терминала F. Терминал планируется переоснастить только внутри, следует из материалов закупки. В нынешнем виде F предназначен для обслуживания международных рейсов - после реконструкции в нем также появятся зоны внутренних вылетов, а также для пассажиров стран ЕАЭС. Пропускная способность терминала должна вырасти с текущих 8 млн до 12,6 млн пассажиров в год.

Подготовка к реконструкции F началась в 2021 году. Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до мая 2023 года.

Международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южной части "Шереметьево" рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса" (в северной части находятся терминалы B и C).

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания - "Аэрофлот". В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек. В январе-ноябре этого года "Шереметьево" обслужило 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020 году).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]