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СНГ 31.12.2021 15:30

Три человека погибли и девять пострадали в ДТП в Адыгее

Три человека погибли и девять получили ранения при столкновении двух легковых автомобилей с "Газелью" на трассе А-160 в Теучежском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Предварительно установлено, что утром водитель автомобиля Лада Приора допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109 и ГАЗель. В результате ДТП 3 пассажиров автомобиля Лада Приора погибли, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего в ДТП пострадало 9 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - ребенок.

"По поручению прокуратуры республики Адыгея Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия по факту ДТП", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате автоаварии с участием трех автомобилей в Адыгее три человека погибли и четверо пострадали.

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Тэги: РОССИЯ, АЫГЕЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]