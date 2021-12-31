Три человека погибли и девять пострадали в ДТП в Адыгее

Три человека погибли и девять получили ранения при столкновении двух легковых автомобилей с "Газелью" на трассе А-160 в Теучежском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Предварительно установлено, что утром водитель автомобиля Лада Приора допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109 и ГАЗель. В результате ДТП 3 пассажиров автомобиля Лада Приора погибли, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего в ДТП пострадало 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших - ребенок.
"По поручению прокуратуры республики Адыгея Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия по факту ДТП", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате автоаварии с участием трех автомобилей в Адыгее три человека погибли и четверо пострадали.
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