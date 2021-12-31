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Дальнее зарубежье 31.12.2021 19:39

ФРГ закрывает половину своих АЭС

В ФРГ в пятницу прекращает работу половина из шести еще действующих АЭС, сообщает Associated Press.

Затем, согласно плану властей, еще через год планируется закрыть оставшиеся три АЭС и полностью перейти на другие источники энергии.

Решение о постепенном отказе от атомной энергии принял еще в 2002 году канцлер Герхард Шредер. Затем его преемница Ангела Меркель сначала выступила за то, чтобы все же продлить срок работы АЭС Германии. Однако после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году Меркель изменила позицию и решила, что в 2022 году страна должна завершить закрытие всех АЭС.

Нынешнее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем оставило эти планы в силе. Ранее на этой неделе в Берлине заявили, что после 2022 года в стране не останется действующих АЭС. Затем власти планируют к 2030 году отказаться от использования угля.

Associated Press отмечает, что не все в ФРГ согласны с таким подходом к АЭС: некоторые политики полагают, что такие электростанции можно было бы еще использовать какое-то время, так как они в ходе работы вырабатывают относительно немного углекислого газа. Следовательно, АЭС могли бы помочь Германии выполнять задачи по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, РОГОЗИН, ПЛАНЫ, ФРГ, АЭС, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]