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В нескольких городах Германии прошли протесты против ограничений из-за COVID-19

На улицах многих городов Германии прошли акции протеста против ограничений из-за коронавируса COVID-19, в некоторых из них были столкновения с полицией, сообщает во вторник "Дойче велле".

Акции протеста накануне вечером прошли в Саксонии, в Тюрингии, Баварии, Саксонии-Анхальт, Мекленбурге - Передней Померании. Полиция вмешивалась в демонстрации или марши только в том случае, если их участники не соблюдали ограничительные меры, в частности, были без масок или нарушали дистанцию.

В городе Магдебурге в акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Некоторые из них вели себя агрессивно - поджигали пиротехнику, один человек бросил бутылку в полицейских. После акции одного человека задержали, девяти предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции.

В Ростоке на улицы вышли около 4000 человек, там также полиция применила дубинки, чтобы не допустить беспорядков. В Лихтенштайне митинговали около 200 человек, там полиции сразу удалось нейтрализовать группу людей, которые намеревались вести себя агрессивно.

В Германии в конце 2021 года власти нескольких федеральных земель ввели ограничительные меры, направленные на то, чтоб сдержать распространение COVID-19. Многие люди этим недовольны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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