Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в феврале 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 668 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана в феврале 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с - до 668 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 24-ом заседании об увеличении в феврале 2022 года добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в феврале 2022 года еще на 7 тыс. б/с - до 668 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в феврале 2022 года от показателя октября 2018 года составит 50 тыс. б/с.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 февраля 2022 года.

Н.Аббасова