Праздничный сюрприз для детей с аутизмом!

Новый год – это праздник, в который осуществляются мечты, происходят чудеса, и который, в отличие от взрослых, дети ждут с большим нетерпением. На этот раз банк стал «Yelo Santa» для детей с аутизмом и организовал для них особый праздничный день. Аутизм - это всего лишь отличие, а вовсе не недостаток или болезнь. Осознавая эту разницу, сотрудники Yelo Bank преподнесли детям подарки и отвезли их в развлекательный центр, чтобы отметить праздник вместе с ними и провести незабываемые моменты. Радостное волнение детей и их счастливые улыбки на лицах тогда скрасили наш праздничный день.

Yelo Bank продолжит и дальше предпринимать определенные шаги для создания лучшего мира детей с аутизмом, а также для поддержания их точки зрения в социуме.



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