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05.01.2022 14:29

Праздничный сюрприз для детей с аутизмом!

Новый год – это праздник, в который осуществляются мечты, происходят чудеса, и который, в отличие от взрослых, дети ждут с большим нетерпением. На этот раз банк стал «Yelo Santa» для детей с аутизмом и организовал для них особый праздничный день. Аутизм - это всего лишь отличие, а вовсе не недостаток или болезнь. Осознавая эту разницу, сотрудники Yelo Bank преподнесли детям подарки и отвезли их в развлекательный центр, чтобы отметить праздник вместе с ними и провести незабываемые моменты. Радостное волнение детей и их счастливые улыбки на лицах тогда скрасили наш праздничный день.

Yelo Bank продолжит и дальше предпринимать определенные шаги для создания лучшего мира детей с аутизмом, а также для поддержания их точки зрения в социуме.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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