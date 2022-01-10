Генпрокуратура в 2021г в рамках борьбы с коррупцией обеспечила возмещение ущерба на сумму свыше 39 млн манатов

В рамках борьбы с коррупцией Генеральная прокуратура Азербайджана в 2021 году обеспечила возмещение ущерба на сумму 39,224 млн манатов.

Такие данные приведены в ходе оперативного совещания Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура отмечает, что в целом за прошлый год в рамках борьбы с коррупцией в отношении 492 лиц завершено 301 уголовное дело и направлены в суды, наложен арест на имущество стоимостью 101,373 млн манатов.

Кроме того, обеспечена выплата в госбюджет средств в размере 2,195 млн манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности.

Б.Рустамбеков