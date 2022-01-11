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ТЭК 11.01.2022 21:49

Минэнерго США ждет потребления нефти в мире в 2022г в 100,5 млн б/с и роста до 102,3 млн б/с в 2023г

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2021 году составило 96,9 млн баррелей в сутки, что на 5 млн б/с больше, чем в 2020 году, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

По оценке ведомства, в 2022 году спрос на нефть и ЖУВ вырастет в мире на 3,6 млн б/с, а в 2023 году - еще на 1,8 млн б/с, то есть, составит 100,5 млн б/с и 102,3 млн б/с соответственно (совпадает с оценкой, сделанной месяц назад - ИФ).

Добыча нефти стран ОПЕК в 2021 году, оценивает EIA, составила 26,3 млн б/с против 25,6 млн б/с в 2020 году, а в 2022 году вырастет на 2,5 млн б/с - до 28,8 млн б/с, в 2023 году - до 28,9 млн б/с.

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Тэги: CША, МИР, НЕФТЬ, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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