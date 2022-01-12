Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество между органами прокуратурами

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках рабочего визита в Россию в среду встретился с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом Абдуллой Аль Шарифом. «Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, в том числе о подписания документа о сотрудничестве между прокуратурами двух стран», - сообщили в Генпрокуратуре. Э.Шафиев

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