Азербайджан будет приобретать самые лучшие системы вооружения - Алиев

ВС Азербайджана станут еще сильнее, чем во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В результате действий, которые мы предпринимаем про военному строительству, ВС Азербайджана будут еще более мощными, чем во время Второй Карабахской войны. Хотя то, что мы уже продемонстрировали, вызвало нескрываемый восторг, как у специалистов, так и у общественности во многих странах", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Азербайджан продолжит работу в направлении военного строительства.

"Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке. (...) Я всегда давал указание, что самые большие расходы в бюджете должны быть на военное строительство. (...) Мы не должны останавливаться по многим факторам, и в первую очередь потому, что в Армении, к сожалению, сильны реваншистские настроения как во власти, в оппозиции, так и в обществе", - отметил президент.

Алиев добавил, что необходимость в продолжении военного строительства, в первую очередь, заключается в необходимости восстановления объема боеприпасов, которые были использованы в ходе Второй Карабахской войны. Также он отметил, что заключены новые военные контракты.

"Следующий момент - приобретение современных систем вооружения разного характера. Мы всегда этому уделяли очень большое значение, поскольку военные технологии развиваются и мы всегда хотим приобретать самое лучшее, и, как вы знаете, в числе желающих поставлять нам оружие у нас нет проблем", - подчеркнул президент.

Алиев также отметил, что необходимость в продолжении военного строительства также нужна в вопросе повышения боеспособности армии.

"Вторая Карабахская война помимо великой победы, это еще и большой опыт ведения действий. Это проверка ВС в деле, а не на учениях и наши ВС прошли эту проверку с честью. Но тем не менее, Вторая Карабахская война показала нам, что нужно дальше делать, какие элементы военной инфраструктуры либо не были нами задействованы, либо задействованы в очень ограниченном формате, либо были уязвимы", - отметил президент.

Глава государства вместе с тем подчеркнул, что создание специального подразделения "Командо" является одним из элементов совершенствования военного потенциала Азербайджана.

"Процесс совершенствования начался и будет продолжен. Силы спецназа проявили себя с самой лучшей стороны во время Второй Карабахской войны. Поэтому совершенствование этих сил, а также создание новых сил спецназа - это та необходимость, которая диктуется ситуацией: речь идет о попытках реванша, речь идет о том, что мы не знаем, что будет через год-два, через 5 лет", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде