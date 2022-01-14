В Казахстане в связи с проникновением штамма "омикрон" и резким увеличением случаев заболеваемости COVID-19 с пятницы вводят дополнительные меры профилактики, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.
Так, по информации ведомства, постановлением главного государственного санитарного врача республики, "помимо ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, в будние и выходные дни необходимо наличие "зеленого" безопасного статуса для входа в спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани без ограничения по режиму работы".
"Зеленый" статус означает наличие вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб. Кроме того, "зеленый" статус имеют лица, переболевшие коронавирусом в течение последних 3 месяцев.
"Принимаемые меры основаны на данных о высокой скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон". Ученые отмечают высокую заразность "омикрона" - скорость распространения и передачи выше, чем у "дельта"-штамма в 5 раз, удваивая число инфицированных каждые три-четыре дня", - отметили в комитете.
В комитете подчеркнули, что вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.
За последние дни эпидситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане резко ухудшилась.
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