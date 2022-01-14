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Хакеры из КНДР похитили в прошлом году криптовалюты на сумму примерно $400 млн

Хакеры, связанные с Северной Кореей, за 2021 год совершили как минимум семь кибератак на платформы криптовалюты, в результате которых получили цифровые активы на сумму около $400 млн, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад компании, занимающейся программным обеспечением Chainalysis.

"С 2020 по 2021 год число хакерских атак, имеющих отношение к Северной Корее, возросло с четырех до семи, а полученная от этих атак выгода выросла на 40%", - говорится в докладе компании.

"Сразу после получения средств, КНДР начинала осторожные процессы отмывания денег для того, чтобы скрыть и обналичить средства", - подчеркивается в докладе.

Chainalysis отмечает, что в основном деятельность хакеров, связанных с КНДР, была направлена на инвестиционные компании и централизованные биржи. Хакеры применяли фишинговые атаки, вредоносные программы, а также современную социальную инженерию для выкачивания средств из организаций.

Как сообщается, значительную часть кибератак, вероятно, провела хакерская группировка Lazarus Group, которая находится под санкциями США. Группировку обвиняли во взломе международных банков, клиентских аккаунтов, а также в кибератаке в 2014 году на компанию Sony Pictures Entertainment.

По данным Chainalysis, Пхеньян также активизировал усилия по отмыванию украденной криптовалюты, расширив использование программных инструментов. В докладе говорится, что исследователи обнаружили $170 млн неотмытых запасов криптовалюты, полученной в результате 49 кибератак с 2017 по 2021 год.

Как сообщает The Guardian, эксперты ООН выступали в адрес КНДР с обвинениями в использовании украденных средств для поддержки развития программ ядерных и баллистических ракет в обход санкций.

Издание напоминает, что в прошлом году США предъявили обвинения в многолетней хакерской деятельности трем программистам из КНДР, работающим на северокорейскую разведывательную службу. Как отмечается, по данным Вашингтона, их киберпреступления были нацелены на хищение более $1,3 млрд в обычной валюте и криптовалюте, кроме того их деятельность затрагивала работу различных компаний, банков и киностудий Голливуда.

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Тэги: КНДР, ХАКЕРЫ, КИБЕРАТАКИ, КРАЖА


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