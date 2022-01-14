Декларация президентов Украины и Азербайджана закрепляет готовность поддержки суверенитета и противодействия угрозам - Зеленский

Декларация, подписанная между президентами Украины и Азербайджана, закрепляет готовность поддержки суверенитета, территориальной целостности и противодействия гибридным угрозам, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы подписали совместную Декларацию между президентами Украины и Азербайджана. Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами", - заявил Зеленский в пятницу во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве.

По словам Зеленского, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.

Зеленский отметил, что визит Алиева в Украину происходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Он также добавил, что президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества.