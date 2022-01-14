Армения и Турция на переговорах в Москве договорились продолжить усилия по полноценному урегулированию

Специальные представители Армении и Турции на прошедшей в пятницу в Москве первой встрече по нормализации двусторонних отношений договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию, сообщает МИД Армении.

"В Москве 14 января состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча по процессу урегулирования армяно-турецких отношений. В ходе состоявшейся в конструктивной обстановке первой встречи специальные представители обменялись мнениями относительно процесса урегулирования посредством диалога между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полноценное урегулирование отношений без предварительных условий.

"Дата и место проведения второй встречи будут определены в надлежащие сроки по дипломатическим каналам", - заявили в МИД.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года.