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Регион 14.01.2022 16:25

Армения и Турция на переговорах в Москве договорились продолжить усилия по полноценному урегулированию

Специальные представители Армении и Турции на прошедшей в пятницу в Москве первой встрече по нормализации двусторонних отношений договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию, сообщает МИД Армении.

"В Москве 14 января состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча по процессу урегулирования армяно-турецких отношений. В ходе состоявшейся в конструктивной обстановке первой встречи специальные представители обменялись мнениями относительно процесса урегулирования посредством диалога между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полноценное урегулирование отношений без предварительных условий.

"Дата и место проведения второй встречи будут определены в надлежащие сроки по дипломатическим каналам", - заявили в МИД.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года.

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