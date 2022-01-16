Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте

Делегация талибов договорилась с Туркменистаном о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
«Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года», - говорится в сообщении МИД движения «Талибан», опубликованном в воскресенье в твиттере.
Также сообщается, что встреча технической группы Афганистана и Туркменистана по реализации совместных проектов состоится в Кабуле 22 января.
Договоренность об этом достигнута накануне в Ашхабаде в ходе переговоров делегации талибов во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки с заместителем премьер-министра Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.
«Также туркменская сторона обязалась разрешить десяткам (афганских) студентов, застрявших в Кабуле из-за COVID-19, постепенно отправиться в Туркменистан в начале марта», - говорится в сообщении.
Кроме того, было согласовано, что Туркменистан предоставит афганским студентам образовательные стипендии в нефтегазовой, железнодорожной и других технических областях.
Как ранее сообщалось, газопровод ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдёт от туркменского месторождения «Галкыныш» через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.
Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.
Строительство туркменского участка стартовало в декабре 2015 года. В феврале 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.
Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявили АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и др. По оценкам, общая стоимость проекта составит $8-10 млрд.
После того, как власть в Афганистане перешла к талибам, ряд официальных представителей движения «Талибан» заявляли о заинтересованности в реализации газопровода ТАПИ и других крупных инфраструктурных проектов в стране и обещали гарантии безопасности их строительства.
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