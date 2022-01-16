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СНГ 16.01.2022 19:25

Порошенко уверен, что суд не примет решение о его аресте

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

«Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», - заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.

«Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского», - добавил политик.

Лидер «Европейской солидарности» напомнил, что в понедельник собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева. При этом он отметил, что не доверяет этому суду. «Если меня спросить, доверяю ли я Печерскому районному суду, то скажу, что нет», - отметил Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко в понедельник утром возвращается из Варшавы в Киев и в этот же состоится судебное заседание в Печерском райсуде Киева по уголовному производству относительно преступной схемы поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны и содействию террористическим организациям.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных украинским властям территорий на Донбассе. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СУД, АРЕСТ


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