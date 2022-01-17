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Внешняя политика 17.01.2022 15:01

Президент Азербайджана провел встречу с главой парламента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник председателя парламента Черногории Алекса Бечича, сообщает сайт главы государства.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.

Бечич в воскресенье вечером прибыл с визитом в Азербайджан.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЧЕРНОГОРИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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