Президент Азербайджана провел встречу с главой парламента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник председателя парламента Черногории Алекса Бечича, сообщает сайт главы государства. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Бечич в воскресенье вечером прибыл с визитом в Азербайджан. Б.Рустамбеков

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