Президент Азербайджана провел встречу с главой парламента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник председателя парламента Черногории Алекса Бечича, сообщает сайт главы государства.
Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.
Бечич в воскресенье вечером прибыл с визитом в Азербайджан.
Б.Рустамбеков
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