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Дальнее зарубежье 17.01.2022 23:15

Австралия, Аргентина и Канада лишились права на облегчение поездок в ЕС во время пандемии

Совет ЕС объявил, что исключил Австралию, Аргентину и Канаду из списка стран, для которых ранее рекомендовал снять ограничения на поездки в Евросоюз в период пандемии коронавируса COVID-19.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС совет обновил список стран, специальных административных районов и других субъектов и территориальных органов, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. Так, из списка были исключены Аргентина, Австралия и Канада", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В результате в "льготном" списке остались 14 стран: Бахрейн, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Уругвай, Чили, Южная Корея и Китай (при условии соблюдения взаимности).

Ограничения на поездки также должны быть постепенно сняты для специальных административных районов Китая - Гонконга и Макао. По категории других субъектов и территориальных органов рекомендовано снятие ограничений для Тайваня.

В соответствии с рекомендацией жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана расцениваются как резиденты ЕС.

Рекомендация Совета ЕС распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским соглашением - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.

Критерии для определения третьих стран, для которых рекомендуется снять действующие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и меры противодействия COVID-19, а также достоверность информации и надежность источников данных. Взаимность тоже должна учитываться в каждом конкретном случае.

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Тэги: ЕС, ПАНДЕМИЯ, СТРАНЫ, ПОЕЗДКИ


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