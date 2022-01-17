Фон дер Ляйен покинула сессию Европарламента после выявления COVID-19 у ее шофера

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник вынуждена прервать визит в Страсбург и вернуться в Брюссель из-за выявления заражения коронавирусом у ее шофера.
"Мой шофер сдал положительный тест на COVID-19. К сожалению, поэтому я должна отменить участие в сессии Европейского парламента. Я возвращаюсь в Брюссель", - написала она в твиттере.
Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге проходит 17-20 января.
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