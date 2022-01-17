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Дальнее зарубежье 17.01.2022 21:55

Фон дер Ляйен покинула сессию Европарламента после выявления COVID-19 у ее шофера

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник вынуждена прервать визит в Страсбург и вернуться в Брюссель из-за выявления заражения коронавирусом у ее шофера.

"Мой шофер сдал положительный тест на COVID-19. К сожалению, поэтому я должна отменить участие в сессии Европейского парламента. Я возвращаюсь в Брюссель", - написала она в твиттере.

Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге проходит 17-20 января.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ГЛАВА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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