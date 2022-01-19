Первые корабли с гуманитарной помощью отправились в Тонгу из Австралии и Новой Зеландии

Первые корабли с гуманитарной помощью отправились в Тонгу, пережившую извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, из Австралии и Новой Зеландии, однако в островном государстве беспокоятся, что они могут принести "цунами коронавируса", сообщает в среду The Guardian.

Новая Зеландия направила в Тонгу два морских судна с предметами первой необходимости на борту. По словам министра обороны страны Пени Энаре, они должны будут достичь Тонги за четыре дня, однако могут прибыть и в пятницу.

Также координатор международного реагирования Австралийского Красного Креста Софи Форд сообщила, что организация вошла в коалицию групп помощи, отправляющих в Тонгу грузы для оказания помощи, и ожидается, что корабль с предметами первой необходимости покинет Австралию в среду. На борту будут материалы для предоставления временного убежища и чистая питьевая вода.

Тем не менее, высокопоставленный дипломат из Тонги в Канберре Кертис Туихалангигие сообщил ABC, что существуют опасения прихода в страну "цунами коронавируса" вместе с гуманитарной помощью. За весь период пандемии в Тонге был зафиксирован всего один случай заражения коронавирусом, и из соображений безопасности власти поддерживали строгий режим карантинного контроля.

Форд заявила, что группы помощи знают о коронавирусных ограничениях в Тонге, согласно которым все прибывающие в страну люди должны провести в изоляции три недели, а доставленные предметы - на карантине в течение нескольких дней.

"Мы действительно заботимся о том, чтобы наша помощь не создала больше проблем", - заявила она.

На данный момент в Тонге было зафиксировано три смерти в результате цунами, вызванного извержением вулкана. Одна из погибших была гражданкой Великобритании.

После извержения волны цунами высотой около 80 сантиметров обрушились на береговую линию Тонги. Цунами также достигло западной части американского континента, в частности, в Перу из-за волн погибли два человека.