Турция ограничила потребление газа для энергетики и промышленности после приостановки поставок из Ирана

Турция ограничивает объемы потребления газа для крупных электростанций и промышленности в связи с временным прекращением поставок из Ирана, сообщает трубопроводный оператор Botas.
Он обещает предпринять все меры, чтобы ограничения не коснулись других категорий потребителей.
Тегеран с 20 января прекратил поставки газа в Турцию в связи с неисправностью газопровода на иранской стороне. Объявлено, что поставки остановлены на 10 дней, прилагаются усилия к более оперативному решению проблемы.
19 января 2022 года Турция обновила рекорд потребления газа - 288 млн куб. м. Предыдущий пик (280 млн куб. м) пришелся на 19 января 2021 года.
Иран по итогам 10 месяцев 2021 года направил в Турцию 7,782 млрд куб. м газа, обеспечив 16% импорта топлива в страну. Другие поставщики газа для республики - Россия ("Газпром") - 48%, Азербайджан - 16%, СПГ из различных источников - 20%.
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