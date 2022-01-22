S&P подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В".

Прогноз по рейтингам подтвержден «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

«Мы считаем, что бюджетные и внешние фискальные позиции Азербайджана остаются одними из самых сильных среди суверенных государств, которые мы оцениваем в категории «BB». В распоряжении правительства имеются значительные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 70% ВВП до 2025 года», - говорится в сообщении агентства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам агентства, госдолг Азербайджана в среднесрочной перспективе будет ниже 30% ВВП.

«Благоприятные в настоящее время цены на нефть также поддерживают финансовое состояние и платежный баланс Азербайджана. Мы прогнозируем рост экономики Азербайджана на 2,7% в 2022 году после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году», - подчеркивает агентство.

При этом агентство отмечает, что рейтинги Азербайджана «по-прежнему сдерживаются слабой институциональной эффективностью, узкой и концентрированной экономической базой страны и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики».

А.Азизов